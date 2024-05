Freiheit für zum Tode verurteilten Rapper Toomaj Salehi im Iran gefordert

Bei einer Kundgebung anlässlich des Todesurteils gegen den Rapper Toomaj Salehi in der Freiburger Partnerstadt Isfahan im Iran, demonstrierten am 30. April 2024 Menschen für die Freiheit der politischen Gefangenen des iranischen Regimes. In zwei Reden wurden u.a. die Geschäftsbeziehungen Deutschlands mit dem Mullahregime kritisiert, gefordert, die iranischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen, und sich im Sinne der Woman-Life-Freedom-Bewegung für eine demokratische Revolution im Iran ausgesprochen. So hieß es in der ersten Rede beispielsweise, die iranische Bevölkerung orientiere sich am Westen, doch würde durch den politischen Islam und den entsprechenden Moralvorstellungen und Sittengesetzen brutal unterdrückt.