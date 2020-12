Oh Happy Gay – die schwule Show Dez. 2020

In der letzten Ausgabe der schwulen Show bei RDL des Jahres 2020 freuen wir uns auf zwei besondere Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche.

Ash M.O.: Der einzige offen schwule Rapper in Deutschland. Wir plaudern frech über seine Musik und seine Erfahrungen im Musikbusiness und der Rapszene. Ausgestattet mit einer humorvollen Einstellung und wilden Pointen geht der selbsternannte „Mayor of the Gayborhood“ in die Offensive und hinterfragt, was es bedeutet, in den neuen zwanziger Jahren ein Rapper zu sein. Und natürlich spielen wir auch einige seiner Songs; darunter den am Tag nach unserer Sendung erscheinenden „Merry Fucking X-mas“.

Mehr von und zu Ash M.O.:

Kostas: Eine weitere besondere Premiere in der Sendung: Der sympathische junge Mann ist der erste YouTuber bei uns in der Schwulen Welle. Schon seit vielen Jahren geht er auf Sendung. Und das nicht nur mit seinem eigenen YouTube-Kanal "Kostas Kind" sondern auch im Fernsehen. Wir sprechen über seine Anfänge, seine Ambitionen und sein zukünftigen Projekte.

Mehr von Kostas:

Daneben gibt es noch jede Menge Musik u.a. von Kylie Minogue, Sam Smith, Elton John, MKSM und Sean Wyer.

Eine Sendung von Dieter

Nach Ablauf von 1 Woche nach Erstausstrahlung sind aus urheberrechtlichen Gründen nur noch die Interviews ohne Musik verfügbar.