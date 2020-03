Oh Happy Gay - Die Regenbogenfamilie und "Der Bart"

In der Märzausgabe unserer schwulen Show "Oh Happy Gay" präsentieren wir Euch interessante Gäste und kurzweilige Unterhaltung.

Roman und Daniel Nawrot sind ein schwules Paar, das in Bayern zur Regenbogenfamilie gewachsen ist. In einem exklusiven Interview sprechen wir mit Ihnen über Träume, die Wirklichkeit werden können, ihre Beziehung, den Kinderwunsch und seine Erfüllung.

Romans Instagram-Profil

Daniels Instagram-Profil

Im zweiten Teil der Sendung haben wir den schwulen Musiker Mark Ed zu Gast, der in Fankreisen auch "Der Bart" genannt wird. Warum das so ist, das erschließt sich auf den ersten Blick. Aber wir wollen mehr wissen. Besonders seine neue CD interessiert uns, die dieser Tage erschienen ist.

Wir sprechen ja zum 2. Mal mit Mark Ed. Der Sänger/Songschreiber, den es aus Liebe in die Schweiz gezogen hat, stellt uns in der Sendung sein neues Album vor; "hier und jetzt". Warum der Titel Bände spricht und was es sonst noch mit dem Album auf sich hat, das verrät er uns bestimmt und auch noch exklusiv in der Sendung. Zu gewinnen gibt es 3 Exemplare der brandneuen CD. Dafür einfach im Studio anrufen (wenn wir die Leitungen dafür öffnen und die Nummer durchsagen).

Das Debut-Interview mit Mark kann noch hier nachgehört werden...

Abgerundet wird die Show mit viel Musik.

Mehr Infos zu Mark Ed:

YouTube-Kanal

Instagram-Profil

Homepage

Facebook

Im Studio: Dieter, Hartmut und vielleicht auch der Alex