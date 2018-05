Open Society Foundation zieht wegen Repression nach Berlin um

Die Stiftung "Open Society Foundations" des Milliardärs George Soros zieht aufgrund der Repression in Ungarn von Budapest nach Berlin um. Das teilte die Stiftung am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Stiftung werde weiterhin Organisationen in Ungarn unterstützen, werde aber mit ihrem Personal von Berlin aus agieren.

Die "Open Society Foundations" unterstützt zivilgesellschaftliche Organisationen und setzt sich in Ungarn unter anderem für Minderheitenrechte und für Flüchtlinge ein. Die ungarische Regierung fährt seit Monaten eine Kampagne gegen diese Stiftung und George Soros unter dem Motto "Stop Soros".

(mc)