Our Voice spezial „Frauen im Gespräch“

In der Sondersendung von Our Voice – der Geflüchteten-Redaktion von Radio Dreyeckland – wird das Thema Frau-Sein im Fokus stehen. Frauen unterschiedlicher Herkunft und mit Fluchterfahrung erzählen über ihre persönlichen Definitionen von Frau-Sein und tauschen sich über schöne und schlechte persönliche Erfahrungen aus.

Schaltet ein, von 16 bis 17 Uhr auf Radio Dreyeckland, 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de

Diese Sendung ist Teil des Begleitprogramms der Austellung "In Gesellschaft: Freiburger Frauen* im Blick", die vom 13. Oktober bis 5. Dezember 2021 im Museum von Natur und Mensch läuft.

EN

In this special broadcast, Our Voice will focus on the topic of being a woman. Women from different backgrounds and with refugee experience talk about their personal definitions of being a woman and share beautiful and bad personal experiences.

Tune in from 4 to 5 p.m. on Radio Dreyeckland, 102.3 MHz or via livestream at www.rdl.de.

This broadcast is part of the program accompanying the exhibition"In Gesellschaft: Freiburger Frauen* im Blick" which runs from October 13 to December 5, 2021 at the Museum von Natur und Mensch.

#OurVoice

#DieStimmeDerUnsichtbaren