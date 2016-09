Promi-Spezial: "Unter uns"

Am 22. und 23. August 2016 besuchte das Team der Schwulen Welle das "Unter uns-Fantreffen" und das Set für einen spektakulären Außendreh bei "Unter uns" in den Studios in Köln.

Wir haben jede Menge exklusive Interviews mit Stars der RTL-Serie mitgebracht. Die gibt es gebündelt in der heutigen Ausgabe unseres Promi-Spezials.

- Arne Rudolf: Der coole Neuzugang in der Schillerallee spielt den brutalen Boss der Jugendgang "Mario Schmidt".

- Pauline Angert: Die bildhübsche Neue in der Serie spielt ab September das It-Girl "KayC Schneider", die Cousine von "Elli".

- Aaron Koszuta: Der blendend aussehende Jungschauspieler gab uns sein allererstes Radio-Interview. In der Rolle des "Valentin Huber" gerät er auf die schiefe Bahn und zündet das Auto seines Vaters an. Die Schwule Welle war dabei. Die Folge 5469 mit dem brennenden Auto wird am 28. Oktober 2016 ausgestrahlt.

- Sebastian Hiedels: Der erste Vorsitzende des Unter-uns-Fanclubs plaudert aus dem Nähkästchen.

- Stefan Bockelmann: Der langjährige Hauptdarsteller (Rolle: "Malte Winter") präsentierte dieses Jahr souverän das Programm.

Das wird aber noch nicht alles sein.

Außerdem gibt es wie immer Nachrichten aus der Schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise.

Im Studio sind: Hartmut, Dieter, Alex und Basti