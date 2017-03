Protest gegen rechtpopulistische Partei in Breisach

Die Alternative für Deutschland, geschüttelt von internen Machtkämpfen, verliert laut dem Allensbach Institut an Zustimmung in der Bevölkerung. Erstaunlich früh bläst sie nun zum Bundestagswahlkampf.

Die Auftaktveranstaltung des örtlichen AfD Kreisvereins Freiburg fand bereits heute am 30. März statt. In Breisach am Rhein, dem kleinen Städtchen in das die rechtspopulistische AfD im südlichen Baden regelmäßig zu ihren Veranstaltungen einlädt, versammelte sich heute aber auch ein breites Bündnis gegen Rechts.

Eine buntgemischte Gegendemonstration machte mit Parolen und Flugblättern, Reden und Trillerpfeifen ihre Ablehnung der Rechtsaußen-Partei und ihres Wahlprogramms deutlich.