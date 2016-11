Proteste gegen Gewalt an Frauen

Im Rahmen des „Internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt an Frauen“ kam es vergangenen Freitag in vielen lateinamerikanischen Ländern zu Demonstrationen. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires nahmen mehrere Zehntausende an der Kundgebung teil. Dort wurde auch zu einem weltweiten „Frauenstreik“ aufgerufen, um gegen eine Kultur der Frauenverachtung zu protestieren. Zu weiteren Protesten kam es in Chile, Uruguay, Kolumbien, Venezuela, Guatemala, Peru und Mexiko.

Etwa 200 Frauen starben in Argentinien in diesem Jahr bereits durch ihren Partner oder Ex-Partner. In einer Erhebung gaben 79% der Argentinierinnen an, schon einmal begrapscht worden zu sein, 97% fühlten sich schon anderweitig sexuell belästigt.