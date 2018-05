Protestierende gegen ein neues Hochschulgesetz blockieren Prüfungszentren

In Frankreich blockieren Studierende zunehmend Prüfungszentren, um gegen das neue Hochschulgesetz zu protestieren. In den vergangenen Wochen hatten sie Teile mehrerer Universitäten besetzt. Inzwischen sind diese Besetzungen rückläufig. Die Protestierenden versuchen in der aktuellen Prüfungszeit jedoch verstärkt, Prüfungen mit Blockaden zu verhindern. Damit wollen sie Druck auf die Regierung ausüben.

Mehrere Universitäten sahen sich dadurch tatsächlich gezwungen, Prüfungen abzusagen. Das war zum Beispiel der Fall an einer Universität in Lyon am gestrigen Montag. Angesichts der Blockaden wollen andere Universitäten hingegen sämtliche Prüfungen Online stattfinden lassen.

Die französische Regierung hat die Universitäten mit einem neuen Hochschulgesetz erlaubt, ihre StudienanfängerInnen auszuwählen. Protestierende Studierende, ForscherInnen und Lehrkräfte kritisieren, dass dieses Gesetz die sozialen Ungleichheiten bei dem Zugang zu Hochschulen verstärken werde.

Das Aussieben an der Universität fand bislang erst mit den jährlichen Prüfungen statt. Lediglich an Elitehochschulen, die kleiner, deutlich besser gefördert und mit teils hohen Studiengebühren verbunden sind, gab es bereits strenge Auswahlverfahren.

