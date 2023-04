Am vergangenen Samstag luden die Freiburger Hilfsgemeinschft (FhG), der Sozialdienst katholischer Frauen und weitere Initiatoren zu diesem sehr familiären Zusammentreffen. Beim Quartiersfest Gutleutmatten ließen sich neben zahlreichen Spielmöglichkeiten für Kinder auch Internationale kulinarische Spezialitäten und Livemusik, wie die in dem nun folgenden Beitrag eingebauten Jazz-Standards der Formation "Just Friends" und die Gitarren-Instrumentalstücke aus den 60er und 70er Jahren der Band "Blue Shadow" bei schönem Wetter genießen.

Hört jetzt daher jetzt Dave's mehr als halbstündige Reportage über das Quartiersfest Gutleutmatten, bei der das Thema des Lebens mit einer psychiatrischen Diagnose ebenso mit den Interviewten diskutiert worden sind, wie die Initiativen, Menschen vor anonymer Massenunterbringung in Pflegeheimen zu bewahren und ihnen ein maximal selbstständiges Leben in einem lebenswerten Umfeld zu ermöglichen.