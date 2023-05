Rückblick und wie weiter nach der Awarenesskonferenz in Freiburg vom 21.-23. April

Zu einer überregionalen Vernetzungskonferenz hatte das Awarenessteam (A-Team) Freiburg vom 21. bis zum 23. April eingeladen. Iman vom A-Team berichtet, woher die Idee zur Konferenz kam und welche Inhalte thematisiert und (kritisch) diskutiert wurden. Im zweiten Teil des Gesprächs schauen wir nach vorn auf aktuelle Projekte des A-Teams und den Stand von Awarenessarbeit.

Anmerkung: Leider hat sich ein anderes Interview im Hintergrund in die Aufnahme geschlichen, was an einigen Stellen deutlich hörbar ist, dafür bitten wir um Entschuldigung! Das Interview wollten wir euch trotzdem nicht vorenthalten.