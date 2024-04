Rathausplatz: „Debatten dort führen, wo sie entschieden werden“

Ab diesem Freitag ist das Klimacamp zurück auf dem Freiburger Rathausplatz. Am Donnerstag fand der Aufbau statt. Insbesondere der Streit um den letztlich gerichtlich durchgesetzten Abbau für den Weihnachtsmarkt hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Der erneute Aufbau des Camps findet auch im Hinblick auf die Kommunalwahl im Juni statt. Über den Neustart des Klimacamps und auch den Versuch Tranparenz in die Freiburger Stadtverwaltung zu bringen, haben wir mit Jonathan Sauer vom Camp gesprochen. Er tritt u.a. auch auf Listenplatz 4 für Junges Freiburg bei der Kommunalwahl an.