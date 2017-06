Reaktionäre Abtreibungsgegner demonstrieren in Polen

In Warschau und 50 anderen polnischen Städten haben an diesem Sonntag den 11. Juni sogenannte Märsche für das Leben und die Familie stattgefunden. Zwischen März und September finden in Polen in diesem Jahr insgesamt etwa 140 solcher Aufmärsche von AbtreibungsgegnerInnen statt. Im vergangenen Herbst hatten Massenproteste, an denen sich besonders viele Frauen beteiligt hatten, dafür gesorgt, dass anders als zunächst geplant, das Abtreibungsverbot nicht noch weiter verschärft wurde. Die Parlamentsmehrheit hatte sich aufgrund des Drucks der Straße dagegen entschieden, dass Abtreibungen selbst bei Vergewaltigung und Inzest verboten werden sollten. Die rechten, frauenfeindlichen FundamentalistInnen scheinen aber nicht aufzugeben. (FK)