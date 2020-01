Rechte Rhetorik dringt auch in linke Lager ein

Rechtspopulistische Rhetorik ist so gefährlich weil sie mittlerweile auch in die Mitte der Gesellschaft und bis ins linke Spektrum eindringt. Dass das gezielt und mit Hilfe von ausgeklügelten Strategien passiert, zeigt Dr. Franziska Schutzbach in ihrem Buch "Die Rethorik der Rechten". Sie ist Geschlechterforscherin und Soziologin und war am 16.12.2019 im Strandcafe zu Gast. Dort sprach sie über die verschiedenen Techniken die von Rechtspopulisten weltweit genutzt werden und wie genau diese den allgemeinen Diskurs prägen. Unter anderem am Beispiel vom Antifeminismus demonstrierte sie wie rechte Politik an die breite Masse und auch in die Opposition getragen wird. Aber auch eine positive Bezugnahme auf die gesetzliche Gleichstellung der Geschlechter kann eine eigentliche frauenfeindliche Gesinnung verbergen.

Der Vortrag von Dr. Franziska Schutzbach fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe "lechts und rinks" statt, die von der AG Grethergelände, der jos-fritz Buchandlung, dem CSD Freiburg und zündstoff gestützt wird.