Rechtsruck, Corona, Querfront: Podiumsdiskussion über linke Strategien gegen rechte Vorstöße

Rechte Strukturen und Akteur*innen versuchen gerade auf vielen Wegen ihren Einfluss auszubauen. Im Internet nimmt faschistische Propaganda und Medienarbeit einen großen Raum ein. Bei Protesten gegen die Restriktionen im Rahmen der Corona-Pandemie stehen nicht nur in Freiburg AfD-Rechtsaußen neben meditierenden Hippies und besorgten Eltern. Angriffe auf die Pressefreiheit und linke Medien nehmen zu, während antifaschistischen Initiativen die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Eine drohende Wirtschaftskrise birgt weiteres Radikalisierungspotential. Was passiert hier gerade, und was können wir dagegen tun? Darüber wollen wir mit vier spannenden Gästen diskutieren. Es wird bei dieser Online-Podiumsdiskussion die Möglichkeit geben, mit zu reden und Fragen zu stellen.

Auf dem Podium

Lina Wiemer-Cialowicz ist Gleichstellungsreferentin und für die Grüne Alternative im Freiburger Gemeinderat

Rebekka Blum ist Wissenschaftlerin und Autorin und beschäftigt sich mit Antifeminismus von rechts und politischer Bildung

Tobias Schopper ist Wissenschaftler und twittert über rechte Szenen im Netz

Lucius Teidelbaum ist Journalist und Autor diverser Bücher über die neue Rechte

Die Podiumsdiskussion, die am 18. Juni 2020 von der AG in Kooperation mit RDL veranstaltet wurde, könnt ihr in O-Ton Playback nachhören.