restrisiko

Die Themen: Häufig werden hierzulande Fake News von rechtsextremen Kreisen, aus den Reihen sogenannter QuerdenkerInnen oder von Medien, die von autoritären Staaten unterhalten werden, thematisiert - durchaus zu recht. Daß auch deutsche Mainstream-Medien nicht selten Fake News verbreiten, halten viele Menschen hingegen für unwahrscheinlich - doch oft sind diese Fake News einfach nur besser gemacht und fallen daher nicht so leicht auf.

Zu Beginn behandeln wir diesmal Fake News, die auch von der ARD 'tagesschau' verbreitet wurde.

Wenig bekannt ist außerhalb der Grenzen Niedersachsens, daß illegal Atommüll aus der UAA Gronau nach Rußland transportiert wird. Jetzt können Atomkraft-GegnerInnen endlich auch beweisen, daß es sich um Atommüll handelt - und nicht wie bisher immer wieder behauptet um "Wertstoff".

Bleiben wir in Niedersachsen: Dort werden Jahr für Jahr 6,3 Millionen Euro einfach so zum Fenster hinaus geworfen. Wer hat schon mal von der PKA gehört? Nein, in diesem Fall handelt es sich nicht um eine kurdische Organisation...

Ein Bundeswehrsoldat hat radioaktives Material gehortet. Wie ist so etwas möglich? In Deutschland wird doch angeblich Sicherheit groß geschrieben...