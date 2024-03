restrisiko (Ausgabe März 2024)

Die Themen: Werden in diesem Jahr wirklich CASTOR-Transporte von Jülich nach Ahaus beschlossen? Das wäre dann die gigantischste CASTOR-Lawine in der gesamten Atom-Ära Deutschlands. Mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

Weiter geht es dann um eine Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Freiburg, die sehr wichtig ist. Die Atom-Ära ist ja leider mit der Abschaltung eines Atomkraftwerks keineswegs zu Ende. Neben vielen anderen Problemen, die noch auf uns zukommen, gilt es, jetzt zu verhindern, daß bei einem Billig-Abriß des AKW Fessenheim nochmal große

Mengen Radioaktivität in die Umwelt gelangen - und: Daß nicht einfach "vergessen" wird, etwa tritiumbelastetes Erdreich unter dem AKW Fessenheim auszubaggern... Deshalb ist eine Beteiligung von deutscher Seite - wie diese formal vorgeschrieben ist - an dem französischen Verfahren sehr wichtig. Mit Stellungnahmen und Einwendungen kann Druck aufgebaut werden!

Ein Unfall mit Atomraketen kann die Auslöschung allen Lebens auf diesem Planeten zur Folge haben. Wieder einmal wurde ein solcher Unfall drei Wochen lang verschwiegen... Mehr hierzu in den kommenden 60 Minuten.