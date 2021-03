Ring Politischer Jugend Freiburg sieht weiterhin Mängel in der unkritischen BZ-Berichterstattung über die AfD

Rund ein Quartal ist es nun her, als der Ring Politischer Jugend - ein Zusammenschluss der Jugendverbände aller demokratischer Parteien - die Badische Zeitung in einem Offenen Brief dazu aufgefordert hatte, aus dem Skandal um das AfD-Hetzblatt "Stadt im Blick" Konsequenzen zu ziehen. In einer Stellungnahme gestand sich die Badische Zeitung ein einen Fehler begangen zu haben und kommt den Forderungen, wie z.B. den Erlös aus der Hetzzeitung einer Organisation zu spenden, die sich gegen Rechtsextremismus und Rassismus einsetzt. Zumindest ein Teil floss nach BZ-Angaben in einen solchen Verein.

Doch eine Überprüfung der Kriterien für parteipolitische Werbung in Publikationen des BZ-Medien-Verlags hat offensichtlich nicht stattgefunden. Im Vorfeld der Landtagswahl in Baden-Württemberg gab es für die rechts-außen Kandidat:innen diverse Podien in der BZ, am Markabersten wohl das Mandic-Portrait am Jahrestag des rechtsterroristischen Anschlags von Hanau.

RDL sprach darüber mit dem Co-Vorsitzenden der Jusos und Vertreter des Rings Politischer Jugend, Pascal Schnieder.