Ro Kuijpers und Johanna Arndt vom Heim Und Flucht Orchester im Interview

Heute, am Sonntag dem 21. Juli, beim Summerstage um 20 Uhr am Freiburger Stadttheater kann man ganz umsonst in den Genuss der Musik des Heim und Flucht Orchesters kommen. Die Gruppe hatte auch gestern zwei halbstündige Auftritte unter dem Dach des Augustinermuseums. Ich habe mich mit Johanna Arndt, Geigerin, und Ro Kuijpers, dem musikalischen Leiter, zwischen den beiden Auftritten über die Arbeit des Orchesters unterhalten. Die Gruppe gibt es seit 2012 und sie arbeitet regelmässig mit dem Stadtheater für Film- und Theaterproduktionen zusammen.