Rund und Bunt – Sommerausgabe 2020

Alle 2 Jahre präsentieren wir Euch eigentlich mit „Rund und Bunt“ eine bunte Mischung von dem sommerlichen „Wahnsinn“ wenn sich Fussballfarben mit den Regenbogenfahnen auf den Straßen vermischen. Doch in diesem Jahr ist so vieles anders. So bleibt uns auch die Leberwurst in schwarz-rot-gold im Supermarktregal erspart. Aber auch ohne Fussball-EM geht es bei uns rund.

Gleich drei hochkarätige musikalische Gäste sorgen für beste Sommerstimmung. Doch wir werden Euch nicht nur ihre aktuelle Musik vorstellen. Sie werden uns in interessanten Gesprächen Rede und Antwort stehen. Wir freuen uns Euch in dieser Sendung Ben Simeon, Marcella Rockefeller und MiA vorstellen zu können.

Simeon haben mit „Schweiß“ einen Song am Start, der nicht besser zu diesem Sommer passen könnte. Marcella wird bestimmt etwas aus dem Nähkästchen plaudern können, war sie doch vor Kurzem in „Lachen ist bunt! – Die CSD-Comedy Party“ im SWR-Fernsehen zu sehen. Und last but not least Mieze Katz von MiA die mit Beginn der Corona-Krise ein neues Album herausgebracht haben, das gleichermaßen Mut wie auch gute Laune macht.

Im Studio: Alex und Hartmut