Russland: Proteste gegen die Anhebung des Rentenalters

Am Sonntag haben in dutzenden Städten in Russland, jeweils bis zu 3000 Menschen gegen die Anhebung des Rentenalters protestiert. Grundsätzlich nicht erlaubt sind Proteste in Städten, in denen derzeit die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird. Damit fielen unter anderem die mit Abstand größten Städte Russlands, Moskau und St. Petersburg für Proteste aus. Viele Demonstrationsteilnehmer warfen der Regierung vor, die Aufregung um die Fußballweltmeisterschaft zu benutzen, um unpopuläre Maßnahmen zu verkünden. Die Erhöhung des Rentenalters wurde just am 1. Tag der Weltmeisterschaft verkündet. Die Anhebung erfolgt in einzelnen Schritten, die über einen Zeitraum von 15 Jahren verteilt sind. Das Rentenalter für Männer soll von derzeit 60 auf 65 Jahre erhöht werden. Für Frauen steht eine Erhöhung von 55 auf 63 Jahre an.