Im Rahmen der Featurereihe des südnordfunk über Krieg und Frieden geht es in dieser Sendung in der ersten halben Stunde um sexualisierte Gewalt während des Bosnienkrieges und in der zweiten halben Stunde um die Situation von Geflüchteten in Kenia.# Das Schweigen brechen - sexualisierte Gewalt im Bosnienkrieg und der Kampf um Wiedergutmachung # Zurück... wohin? Kenia bleibt Zufluchtsort für Geflüchtete aus den von Kriegswirren betroffenen Anrainerstaaten am Horn von Afrika