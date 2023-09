"Sämtliche liberale Demokratien im Westen stehen vor durchaus ähnlichen Herausforderungen"

Gisela Dachs ist eine deutsche Publizistin, Journalistin und Sozialwissenschaftlerin in Israel. Sie ist Professorin am DAAD Center for German Studies und dem European Forum an der Hebräischen Universität von Jerusalem. Mit ihr sprachen wir über die aktuelle politische Lage in Israel und die anhaltenden Proteste gegen den umstrittenen Umbau der Justiz durch die amtierende Regierung. Angefangen mit der Frage, ob die Demokratiebewegung gescheitert ist, da -trotz aller Widerstände - der Grundstein für die sogenannte Justizreform gelegt wurde?