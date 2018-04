Sammelabschiebung in den Kosovo

An diesem Donnerstag den 12. April fand wieder eine Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Balkan satt. 44 Personen wurden in den Kosovo abgeschoben. Ursprünglich wollte das Karlsruher Regierungspräsidium nach eigenen Angaben 76 Personen abschieben. 13 der Betroffenen befanden sich noch in Landeserstaufnahmelagern, 3 wurden aus dem Abschiebeknast Pforzheim abgeholt. Auch 15 Kinder bis 14 Jahre waren waren von der Abschiebung betroffen. Die nächste Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg, diesmal nach Serbien und Mazedonien, findet nach Angaben von Aktion Bleiberecht bereits am Montag den 16. April (11.00 Uhr) statt. (FK)