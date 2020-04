Vielleicht sollte man ja in allen Ländern ein wenig achtgeben wie die Regierungen die Krise ausnutzen, um ihre Machtposition zu festigen. Ein krasses Beispiel ist aber ohne Zweifel Russland. Das im Rahmen der Covid-19 zunächst in Moskau eingeführte Überwachungssystem läuft auf eine persönliche Überwachung der Bewegung aller Einwohner*innen hinaus. Big Brother Putin is watching you oder wie es oppositionelle Medien getauft haben, eine Sanitäre digitale Diktatur. Ein Gespräch mit unserer Kollegin von der Russischen Redaktion Radio Ech von Radio Dreyeckland.