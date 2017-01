Schützt CSU Staatsregierung in Bayern rechte Straftäter gegen Flüchtlinge systematisch durch Beschweigen?

Allein 97 % der 429 von der Polizei zwischen dem 1.1.-30.9.2016 erfassten Straftaten, sind allein in Bayern gegen Flüchtlinge, deren Unterkünfte und Unterstützer von rechten Tätern begangen worden.

Allerdings ist die Publikation dieser Fakten durch eine restriktive und im Unterschied zu islamistischen Straftätern wohl umgekehrt proportional zu den Ermittlungsergebnissen bekannt gemacht worden. Bei den 75 Straftaten gegen Unterkünfte wurde knapp die Hälfte via PM mitgeteilt. Bei weiteren 340 Straftaten gegen geflüchtete Personen wurde 57 Presssemitteilungen nicht mal 20% öffentlich bekannt gemacht (Selbst bei unmittelbar ausgewiesenen verletzenden Gewalttaten wurde ein Drittel nicht bekannt gemacht!). Die rechten Straftaten gegen Flüchtlinge unterstützende Personen und organisationen wurde nur in 2 von 14 Fällen von den Polizeien veröffentlicht.

Diese Daten veröffentlichte mit schönen Schaubild endstation Rechts.

Sie beruhen auf einer Anfrage der grünen Landtagsopposition

Liste der 340 rechten Strataten gegen Zufluchtsuchende aussserhalb der Unterkünfte

kmm 6.1.2017