Schul- und Unibesetzungen angekündigt

Die in vielen Ländern vernetzte Bewegung "End Fossil" möchte im Mai mit Schul- und Unibesetzungen so richtig aufdrehen. Der heiße Frühling beginnt in der Schweiz gleich am 8. Mai mit der geplanten Besetzung der Uni Basel. Rosa von End Fossil kritisiert im Gespräch mit Radio Dreyeckland u. a. dass man auf der Uni so gut wie nichts vom Klimawandel erfährt und wenn dann wie schlecht doch alles ist. Rosa möchte aber viel mehr wissen, wie die Welt besser werden könnte. Dabei hat sie natürlich das Klima im Blick, aber nicht nur. Auch Themen wie die Ausbeutung der Länder des Südens und das koloniale Erbe sollen eine Rolle spielen. jk