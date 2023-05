Solidarische Lebensweisen ausprobieren und Räume neu besetzen nahmen sich Menschen der globalen Kampagne "End fossil" in Basel vor. Am Peterspaltz vor dem Kollegiengebäude der Uni Basel am Botanischen Garten wurden Zelte errichtet, die zum Ort von Austausch und Kritik rund um das Thema Klimagerechtigkeit werden.

Radio Dreyeckland blickt in die Schweiz und sprach mit Rosa vom Protestcamp über das Programm, die Ziele und Forderungen der Aktivisti.