Es ist wieder Zeit für … Schwule Welle – Das Magazin.

Diese Woche dreht sich alles um Theater, Musik und Kunst. Wir sprechen mit der Regisseurin Melanie Latini über ihre Inszenierung des Musicals “Lady in the Dark”. Alex war für uns in Hamburg und beobachtete von dort den ESC. Der Dramaturg des Wallgraben Theaters, Dirk Schröter, spricht mit uns über die aktuelle Inszenierung “Stück Plastik”. Und wir fragen bei unseren “Auswanderern” Werner und Iosif nach, die in Zypern eine Gay-Sauna eröffnen wollen. Zuletzt gab es Probleme kurz vor der Eröffnung … Sind diese inzwischen beseitigt?

Natürlich gibt es auch Nachrichten aus der Schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise.

Im Studio sind: Hartmut, Sebastian und Alex