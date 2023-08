Schwule Welle - Das Magazin vom 17. August 2023

Heute ist unser MAGAZIN wieder bis zum Rand gefüllt mit spannenden Themen und Gästen.



Der evangelische Pfarrer Markus Herzberg von der AntoniterCityKirche in Köln. Seit vielen Jahren wird hier am Vorabend der Parade der Cologne Pride ein ökomenischer queerer Gottesdienst gefeiert.



Der Musiker, Komponist und Produzent Timo Schniering, der derzeit auf vielen CSDs und Prides auftritte. Und er engagiert sich für den kleinsten CSD Deutschlands, der am 9. September 2023 in Nierstadt stattfinden wird. Mit ihm und einem Mitglied der Jugendvertretung Rhein-Selz wollen wir über die Hintergründe der Planung und auch das Engagement der Gemeinde Nierstein reden.



Der queere Musiker SCYNTHYST stellt seine erste Single vor: "Mars". Wir kennen den Künstler bereits unter dem Namen "Aquario" und sind gespannt, was er uns berichten wird.



Der queere Musiker, Entertainer und Schauspieler Michael von der Heide stellt uns seine brandneue Single "Träne im Wind" vor.



Und wir plaudern mit Dieter über die zweite Staffel der Serie "Heartstopper" sowie über den Film "Red, White & Royal Blue".

Eine Sendung Hartmut, Alex und Dieter