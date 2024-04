SCHWULE WELLE - DAS MAGAZIN vom 18.4.24 meets GayWatch

Im Mai finden im Kommunalen Kino Freiburg wieder die Freiburger Lesbenfilmtage statt und wir freuen uns auf spannende Gespräche mit dem Team, das zu uns ins Studio kommen wird. Selbstredend stellen wir auch einige der Filme näher vor.



Aber damit genug: Filmisch geht es dem dem Regisseur Manfred Oldenburg weiter, der mit seiner Doku "Das letzte Tabu" ein heikles Thema behandelt. Denn nach wie vor gibt es weltweit zwar 500.000 Profifußballer, aber nur sieben (!) leben mehr oder minder offen schwul. Der Film erzählt die Geschichte der Homosexualität im Profifußball und hinterfrägt, warum es eine so bedrückende ist? Am 17. Mai 2024 soll es ja nun zu einem Gruppen-Coming-Out geben. Wird es dazu kommen?

Über all' das sprechen wir mit Manfred Oldenburg. "Das letzte Tabu" ist derzeit bei PRIME VIDEO abrufbar und wird im Juni auch im ZDF zur Primetime zu sehen sein - kurz vor der EM am 11. Juni.



Vergangene Woche wurde im Bundestag das Selbstbestimmungsrecht beschlossen, was für trans*Menschen eine deutliche Erleichterung ist. Wir lassen uns von Mika von FLUSS e.V. Freiburg die neue Gesetzeslage einordnen.



Und last but not least dreht es sich um die schwedische Kult-Serie "Young Royals". Die dritte und letzte Staffel kann man nun bei NETFLIX abrufen und es gibt viel zu besprechen. Dieter hat sich die Serie genauer angeschaut und wir freuen uns darauf, was er uns zu berichtet hat.

Eine Sendung von Hartmut und Alex

Zu hören am Do., 18.4.24, ab 19.30 Uhr sowie in der Wiederholung am Fr., 19.4.24, ab 13.30 Uhr.

Danach ist die Sendung eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de nachhörbar.