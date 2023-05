Schwule Welle – Das Magazin vom 25. Mai 2023

Schwule Welle - Das Magazin



Das sind heute unsere Themen und Gäste:



Der Musiker TIM STOLTE spricht mit uns über sein Projekt "Forget me not", in dem er queere Komponist*innen vorstellt und deren Biografien beleuchtet. U.a. reden wir über Leonard Bernstein (1918-1990), Fryderyk Chopin (1810-1849) und Ethel Smyth (1858-1944).

Thema ist auch der Film "DRIFTER", der bei der diesjährigen Berlinale uraufgeführt wurde und auch bei der 39. Schwulen Filmwoche Freiburg gezeigt wurde. Regisseur HANNES HIRSCH kam dafür extra in die Stadt an der Dreisam und stellte sich einem Q&A. Von diesem werden wir berichten.

Live in der Sendung ist auch der Regisseur LUKAS MÄRZ, der ebenfalls bei der Filmwoche seinen Kurzfilm "LIEFERISSIMO" präsentierte.

In der Schweiz hat in der kommenden Woche das Theaterstück "39 STUFEN" Premiere, dass auf den gleichnamigen Thriller von Alfred Hitchcock basiert. Wir sprechen mit dem Regisseur GIAN PIETRO INCONDI, der die Komödie für das Hof-Theater.ch inszeniert, und mit dem Schauspieler UWE PETER.

Und wir hören in das Q&A des Films "All The Colours In The World Are Between Black And White" hinein (in engl. Sprache), das im Rahmen der Schwulen Filmwoche stattfand.



Dies und sehr viel mehr am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab 19.30 Uhr,

am Freitag, 26. Mai 2023, ab 13.30 Uhr sowie

ab dem 26. Mai auch eine Woche lang in der Mediathek von rdl.de



Eine Sendung von und mit Hartmut und Alex