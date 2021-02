So ein Rapper passt nicht in die Monarchie

Vor einer Woche wurde der Pablo Hasél (bürgerlich Rivadullo) verhaftet. Nun ja, weil er den König beleidigt hat. Seine Majestät beleidigt man z. B. wenn man die belegte Wahrheit über seine Majestät in ungeschminkten Worten zum Ausdruck bringt. Außerdem soll er Terrororganisatoren gelobt haben, die es schon seit vielen Jahren garnicht mehr gibt. Seitdem gehen viele Jugendliche in Spanien jede Nacht für ihn auf die Straße. Unser Korrespondent Ralf Streck war dabei. Und also haben wir ihn gleich mal gefragt, was da los ist.