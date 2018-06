Der Zustand der Europäischen Union wird scheinbar mit jedem Tag gruseliger. Nicht dass ein Europäischer Superstaat "stark nach Innen und Außen" so erstrebenswert wäre, aber der Rückfall in Nationalstaaterreien kann es auch nicht sein. Emmanuel Macron will reformieren. Irgendwo auf seiner Agenda hat er auch transnationale Wahlen, ein Nebenthema der Europadebatte, aber eigentlich der Kernpunkt des Problems.

