So wirkt sich die Vermögensprivatiserung auf die Unter- und die Mittelschicht aus

Deutschland empfindet das Gefühl des Wohlstands, denn das

Haushaltseinkommen hat sich seit 1991 für 90% der Deutschen

sichtlich vergrößert. Doch die Stimmen der unteren 10% werden zu

wenig beachtet, zu wenig ernstgenommen.

Insgesamt wird die Bevölkerung in 10 sogenannte Dezile unterteilt,

was soviel bedeutet wie die Aufteilung in 10 gleichgroße Teile.

Laut einer Untersuchung des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung (DIW) aus dem Jahr 2019 geht die

Einkommensschere immer weiter auseinander, so wurde

nachgewiesen, dass das Vermögen des obersten Dezils um rund 35%

gestiegen ist, während sich das Einkommen jener Menschen die dem

untersten Dezil angehören, in diesem Zeitraum sogar abgenommen

hat. Die Mittelschicht kann zufrieden sein mit einem Anstieg von 8 bis

19%

Ein entscheidender Grund für das Ungleichgewicht ist die ungleiche

Verteilung des Vermögens von Kapital in privater und öffentlicher

Hand. Seit 1980 seien in fast allen Ländern riesige Mengen

öffentlichen Vermögens privatisiert worden. Warum das fatale

Auswirkungen hat und über Armut und Reichtum mitbestimmt, hört

ihr im Interview mit Ulrike Herrmann.

Ulrike Herrmann ist eine Redakteurin von TAZ.