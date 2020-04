Solidarische Aktion für Afghanistan

در افغانستان ، تعداد مبتلایان آلوده به کوڤیدا١٩ در حال افزایش است. با این حال ، سیستم بهداشت و درمان در کشور ضعیف است. با این حال ، دولت افغانستان و مقامات مستقل قادر به آزمایش افراد ، اندازه گیری دما یا قرنطینه کردن آنها نیستند.

دولت دستور داد كه در 28 مارس كبوترانه در استان كابل و هرات ببندد و درست با شروع فصل عروسی بهاری سنتی ، مغازه ها ، رستوران ها و سالن های عروسی را بست.

با این حال ، این واکنش در اثر بحران دولت مختل شد که در آن دو نامزد ادعا کردند که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و خشونت مداوم پیروز شده اند. با توجه به این بحران ، برخی از افغانهای دیاس تصمیم می گیرند کاری را برای کسانی که در خانه مانده اند انجام دهند. جلال ، عضو سابق صدای ما ، کمک مالی را برای کمک به مردم در کشور خود برای زنده ماندن از بحران آغاز کرده است.

DE

In Afghanistan steigen die Zahlen der Infizierten an Covid-19. Die afghanische Regierung und unabhängige Behörden sind jedoch nicht in der Lage, die Menschen zu testen, Temperaturen zu messen oder unter Quarantäne zu stellen.

Die Regierung ordnete am 28. März eine Ausgangsperre in der Provinz Kabul und Herat an und schloss Geschäfte, Restaurants und Hochzeitssäle, gerade als die traditionelle Frühjahrssaison für Hochzeiten begann.



Die Reaktion wurde jedoch durch eine Regierungskrise behindert, in der zwei Kandidaten behaupteten, die jüngsten Präsidentschaftswahlen gewonnen zu haben, und durch anhaltende Gewalt. Im Blick auf dieser Krise entscheiden sich einige Afghane von der Diaspora, etwas für die Zuhause Gebliebene zu unternehmen. So hat Jalal, ehemaliges Mitglied von Our Voice, eine Spende gestartet, die die Menschen in seiner Heimat dazu nutzen soll, die Krise zu überstehen