Solidemo in Freiburg für die Liebig34

Am gestrigen Samstag, den 10.10.2020, fand in Freiburg eine Solidaritäts-Demonstration im Bezug auf die Räumung des anarcha-queerfeministischen Hausprojektes Liebig34 in Berlin statt. Ca. 75 Menschen versammelten sich in der Gartenstraße, um einen flotten und lauten Demonstrationszug über die Kaiser-Joseph-Straße, mit einer Zwischenkundgebung auf dem Europaplatz, anschließend Kartoffelmarkt, Gauchstraße, Rotteckring bis zum Platz der Alten Synagoge, wo die Demonstration schließlich aufgelöst wurde. Die anfangs mit nur einer Streife vertretene Polizei bekam am Europaplatz Verstärkung von zwei Wannen. Sie hielt sich jedoch weitgehend zurück. Am Rande der Demonstration kam es am Bertoldsbrunnen zu einem Vorkomnis, als ein offensichtlich alkoholisierter Herr die Demo bepöbelte. Ein ausländerfeindlicher Spruch soll ebenfalls gefallen sein. Die Begleitung des Herren mäßigten ihn schließlich.