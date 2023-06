"Ich habe Angst, dass diese Kriminalisierung auf die ganze Umweltbewegung angewendet wird"

Am Mittwochabend protestierten in Freiburg bis zu 150 Menschen in Solidarität mit der sogenannten „Letzten Generation“ eine Woche nach der bundesweiten Razzia gegen die Organisation. Los gings am Europaplatz, wo die Polizei einen sich bildende Demo erstmal aufhielt, bis sich eine Ansprechperson gefunden hatte. Die Demo zog dann langsam schweigend den Ring entlang bis zum Fahnenbergplatz, wo die Versammlung aufgelöst wurde, weil die „Letzte Generation“ keine Fahrradstraße blockieren wollte. Im Parallel laufenden Protest wurde eine Aktivistin der „Letzten Generation“ am Freiburger Amtsgericht wegen einer Blockade zu 30 Tagessätzen wegen Nötigung verurteilt. RDL sprach mit Teilnehmer:innen des Protests und verfolgte auch den Prozess.