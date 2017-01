Sozialismus und Berufsverbote – was hat das miteinander zu tun? Das erfahrt ihr in unserem Beitrag über Berufsverbote damals und heute. Das Thema Berufsverbote gehört nicht der Vergangenheit an, jüngste Ereignisse in der Türkei zeigen, dass Berufsverbote in Europa gang und gäbe sind. Wir haben mit zwei Betroffenen gesprochen, die in Deutschland von einem Berufsverbot betroffen sind.