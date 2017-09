Staaatsanwaltschaft exkulpiert eskalierten Polizei-Todesschützen mit Nothilfe

Nach über vier Monaten hat die Staatsanwaltschaft Freiburg den mit 3 Schüssen tödlich eskalierten Schusswaffeneinsatz einer Polizeistreife gegen einen in der stationären Übergangseinrichtung in Emmendingen lebende ältere männliche Person mit dem rechtlichen Instrument der Nothilfe (§ 32 StGB) via Einstellungsverfügung zu den Akten gelegt.

Die Einstellung beruft sich auf den angeblich "sicheren Schluss" aus Kriminaltechnik und Rechtsmedizin, dass die drei (!!!) Schüsse den Getöteten in der Vorwärtsbewegung getroffen haben sollen.

Vager kommt schon die Behauptung daher, dass zunächst(?!!!) Pfefferspray - wirkungslos -eingesetzt worden sei. Nur konnte überhaupt der Einsatz von Pfefferspray "kriminaltechnisch" "ebenfalls belegt" werden. Obwohl der nicht schiessende Beamte angab, seinen Schlagstock zur Gefahrenabwehr gezogen zu haben, will der schiessende Beamte eine Nothilfesituation ausgemacht haben! Die Staatsanwaltschaft bleibt unter diesen Voraussetzungen den "erforderlichen" Nachweis schuldig, weshalb die Gefahrensituation, die vom "unkooperativen" Getöten nicht anders beherrschabr gewesen sein soll als mit den drei Schüssen. Diese wurden vom Schützen bis zu einem von ihm erkennbaren "Wirkungstreffer" ausgeführt!

Wenn der Getötete, unkooperative Bewohner, zu dessen Waffe zwar gewaltige Klingen (18,5 cm bei 32 cm) ausgiebigst von der Freiburger Staatsanwaltschaft geschildert werden, dann jedoch wirklich jede Aussage fehlt, wie er diese (Brotmesser?)Waffe in der Hand gehalten hat, als er sich vorwärts auf den Schlagstock bewehrten Beamten zu bewegt haben soll, dann ist dies nicht nur unbefriedigend, sondern höchst suspekt!

Dies gilt erst recht, wenn die Staatsanwaltschaft Freiburg nicht den geringsten Anflug unternimmt bzw. keinerlei Aussagen trifft, weshalb der ja wegen psychischer Handicaps in der stationären Unterbringung befindliche potentielle Angreifer, der stadtbekannten für seine verbalen Ausraster war, aber aber gleichmassen dafür, dass er die körperliche Integrität von ihm beschrieener Menschen - selbst vor dem Einsatz auch in der Küche - nie bedrohte, gerade wegen potentieller "Schuldlosigkeit" in besonderen Masse den Schutz des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (hier: ausweichende Mittel!) unterlag!

Offenkundig scheint aber hier für dei Staatsanwaltschaft die Devise zu gelten: Wo kein Kläger absehbar.....

kmm