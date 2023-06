1 Jahr nach Mouhameds Tod nach Polizeieinsatz in Dortmund: Zwischenbilanz und Solidemo

Am 8. August 2023 jährt sich der Mord an Mouhamed Lamine Dramé durch die Polizei der Dortmunder Nordwache. Der 16-jährige Jugendliche, der zuerst durch die Beamt*innen mit Pfefferspray und Taser attackiert wurde, verstarb kurz nach dem Einsatz an den Schüssen aus der Maschinenpistole. Der Solidaritätskreis justice4mouhamed ruft zu einer bundesweiten Demonstration am 12. August 2023 auf, um gegen rassistische Polizeipraktiken aufzubegehren und gemeinsam für Gerechtigkeit zu kämpfen. Was seit dem Mord an Mouhamed passiert ist, wie der Solikreis arbeitet und wie es weiter geht, war Gegenstand eines Vortrags am 24.06.2023 in der Roten Flora Hamburg. Wir senden den Mitschnitt des Freien Sender Kombinats in O-Ton Playback.