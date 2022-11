Bundesweite Demonstration in Gedenken an Mouhamed Dramé

Am 8.8.2022 wurde der 16 jährige Mouhamed Lamine Dramé, der aus dem Senegal nach Deutschland gekommen ist, durch die Polizei in der Dortmunder Nordstadt getötet.

Dass der Tod von Mouhamed kein Einzelfall ist und Polizeigewalt tödlich enden kann, darauf möchte eine Demonstration aufmerksam machen, die unter dem Motto "Es gibt 1000 Mouhameds. Sie verdienen Gerechtigkeit!“ am 19.11 in Dortmund stattfindet. Zur Demonstration ruft der Solidaritätskreis Mouhamed auf, der sich für die Aufklärung des Mordes an Mouhamed einsetzt. Auf der Demonstration soll nicht nur Mouhamed gedacht werden, sondern auch weiterer Opfer von tödlicher Polizeigewalt.

Über die Aufklärung des Falls, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind und warum das ganze in einen größeren Kontext von struktureller Polizeigewalt einzuordnen ist, darüber haben wir mit dem Solidaritätskreis Mouhamed gesprochen.

Triggerwarnung: Im Beitrag wird tödliche Polizeigewalt explizit behandelt.