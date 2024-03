Verteidigerin der Nebenklage der Brüder von Mouhamed Dramé über den siebten Prozesstag

Am 8. August 2022 wurde der 16-jährige Geflüchtete Mouhamed Dramé in Dortmund von einem Polizisten erschossen.

Eine Einrichtung der Jugendhilfe in der Nordstadt in Dortmund hatte die Polizei gerufen. Es bestand die Befürchtung der aus dem Senegal stammende Jugendliche könnte mit einem Küchenmesser Suizid begehen. Er war erst seit einer Woche in Deutschland. Allerdings trat ihm dann die Staatsmacht mit 12 Polizist*innen entgegen. Am Ende war er tot! Er starb durch Kugeln aus einer Maschinenpistole der Polizei!

Seit Dezember 2023 läuft nun ein Strafprozess vor dem Landgericht Dortmund gegen fünf beteiligte Polizist*innen. Letzte Woche fand der siebte Prozesstag statt.

Radio Dreyeckland sprach mit Lisa Grüter in Dortmund über das was an diesem Prozesstag verhandelt wurde. Sie ist die Vertreterin der Nebenklage und vertritt die zwei Brüder von Mouhamed.