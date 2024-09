PRESSESCHAU im Fall der Tötung von Mouhamed Lamine Dramé (von Radio Nordpol)

Am 08. August 2022 wurde der 16-jährige Mouhamed Lamine Dramé von Polizist:innen erschossen. Es gab dazu viel Aufmerksamkeit in den Medien und eine starke Resonanz der Öffentlichkeit.

Das Urteil vom Verfahren gegen die Polizist:innen war für diesen September angekündigt, wurde aber verschoben. Es wird zusätzliche Verhandlungstermine bis Dezember geben.



In der aktuellen Prozesspause hat Radio Nordpol die Zeit genutzt, um einen Rückblick auf die Berichte der Presse zum Prozess gegen die fünf angeklagten Polizist:innen am Dortmunder Landgericht zu werfen.



Seit Beginn im Dezember 2023 wird der Prozess von regionalen und überregionalen Medien begleitet. Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß am ersten Prozess der Nachkriegsgeschichte, in welchem ein Polizeibeamter wegen Totschlags im Einsatz angeklagt ist. Darüber hinaus haben wir uns den aktuellen Podcast des WDR zum Fall einschließlich des Interviews mit dem Hauptangeklagten angehört. Am Ende steht ein inhaltsanalytischer Überblick über die Instrumente von Copaganda. Und es wird natürlich von der Beschwerde beim Deutschen Presserat berichtet.

Mit: Solidaritätskreis Justice4Mouhamed und Nicole von Justizwatch



Verwendete Quellen sind auf https://www.freie-radios.net/130368 gelistet.