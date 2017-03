Staatsanwaltschaft findet 90 000 „Terroristen“ in den türkischen Streitkräften

Nach einem Bericht der türkischen Zeitung Cumhuriyet (dschumhurijet) geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass sich in den türkischen Streitkräften 90 000 Anhänger der sogenannten FETÖ-Terrororganisation befinden. FETÖ ist ein Kürzel für Fethullah Gülen Terrororganisation. Der pensionierte Prediger Fethullah Gülen, der in den USA lebt, soll den Putschversuch am 15. Juli 2016 organisiert haben. Dem Bericht zufolge geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Kommandantur der Luftstreitkräfte zu 100 Prozent von FETÖ-Anhängern unterwandert wurde.

Die Gesamtstärke der türkischen Streitkräfte, inklusive ziviles Personal wird derzeit mit etwas über 400000 angegeben. Hinzu kommen 200 000 Mann der paramilitärischen Gendarmerie. Nach dem utsch wurden bereits 23 000 mutmaßliche FETÖ-Anhänger aus der Armee entlassen. Es ist nicht klar, wie die neuen Zahlen über FETÖ-Anhänger zustandegekommen sind. Eventuell bedeuten sie den Auftakt für eine neue Entlassungswelle und den Umbau der Streitkräfte zu einer mehr islamistisch geprägten Institution.