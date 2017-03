Stell dir vor in Deutschland gebe es ein Monument mit den Gebeinen Hitlers...

Über 40 Jahre nach dem Tod des spanischen Diktators Franco hatten Menschenrechtsanwälte vor dem obersten Spanischen Gerichtshof geklagt um die Überreste Francos aus dem sogenannten Tal der Gefallenen heraus zu bekommen. Der oberste spanische Gerichtshof hat aber am Dienstag den 28. Februar die Befassung mit der Klage abgelehnt. Wir sprachen mit dem freien Journalisten Ralf Streck aus dem Baskenland über die Hintergründe der juristischen Initiative, die Aufarbeitung der Franco Dikatatur in Spanien, das nach Kambodscha immer noch das Land mit den meisten nicht identifizierten Leichen in Massengräbern ist und auch die Rolle der Kirche bei der Nicht-Aufarbeitung.