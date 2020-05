"Studierende stehen mit leeren Taschen da"

Der "Freie Zusammenschluß der Student*innenschaften" hat einen offenen Brief an die Bildungsministerin Anja Karliczek geschrieben, in dem auf die Situation prekär Studierender hingewiesen wird. Es bestünde die Gefahr, dass sich Studierende mit sogenannten KfW-Krediten (Kreditanstalt für Wideraufbau) verschuldeten. Der "Wissenschaftsstandort Deutschland" könne sich das nicht erlauben, heißt es in dem Schreiben, das für eine Aufstockung der BaföG-Bezüge in Krisenzeiten plädiert.

Radio Dreyeckland hat sich mit Jacob Buehler, Vorstandsmitglied des fzs, unterhalten.