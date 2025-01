Syrien auf dem Weg zu einem Iran light?

Die islamistische HTS (Komitee zur Befreiung Syriens) hat sich mit einer Übergangsregierung, die nun doch vier Jahre an der Macht bleiben soll, in Damaskus eingerichtet und setzt darauf, als Vertretung von ganz Syrien aufzutreten. Bisher sind keine anderen Gruppen tatsächlich an der Übergangsregierung beteiligt und es sieht auch nicht so aus, als würde demnächst ein breiteres Spektrum dazu eingeladen. Doch welchen Kurs verfolgt sie? Darum geht es vor allem in dem gebauten Beitrag. Er enthält auch einen Auszug aus einem Interview mit dem Syrien-Experten und Experten für islamistische Organisationen Pieter Van Ostaeyen. Ostaeyen ist überzeugt, dass die HTS weiter einen islamistischen Kurs vertritt, aber ohne Jihadismus, also ohne Angriffe auf den Westen und ohne die harten Regeln der Taliban. Er vergleicht es mit dem Osmanischen Reich. Das ganze Interview soll demnächst in der Jungle World erscheinen.

