Syrien: In Rebellengebiet wird das Brot knapp, Bürgerkrieg geht weiter

Nach einem Bericht einer Bloggerin, der sich nicht überprüfen lässt, aber plausibel erscheint, ist der Preis für Brot in Douma, einem Ort nur 10 km von Damaskus, der vor dem Krieg über 100000 EinwohnerInnen zählte, mittlerweile auf das 85-fache des Preises in Damaskus gestiegen. Douma wird immer wieder bombardiert und von Regierungstruppen belagert.

Die von russischen Medien, der AfD und anderen verbreitete Ansicht, der Bürgerkrieg in Syrien finde kaum noch statt, entspricht nicht den Tatsachen. Zum Jahresbeginn haben die Regierungstruppen und ihre ausländischen Verbündeten eine Großoffensive gegen das Rebellengebiet um Idlib gestartet. In der angrenzenden Provinz Hama hat der IS überraschend eine Reihe von Dörfern besetzt. Dabei ist es ein Mysterium wie seine Kämpfer mit all ihren Waffen in diese Region zurückkehren konnten. Auch in anderen Landesteilen gibt es immer wieder Kämpfe, wenn auch die Ausdehnung der Kampfzonen zurückgegangen ist. Dafür stehen möglicherweise neue Auseinandersetzungen bevor. Erdogan droht nicht nur mit der Besetzung der von überwiegend kurdischen Kräften gehaltenen Regionen um Afrin und Manbij, sondern seine Armee ist dabei aufzumarschieren. Diesmal erfolgt der Aufmarsch nicht nur an der türkischen Grenze, sondern auch auf syrischem Gebiet im Rücken von Afrin. Türkische Artillerie schießt immer wieder auf das Gebiet um Afrin. Außerdem droht ein neuer Krieg zwischen den Regierungskräften und kurdischen Kräften, die etwa ein Drittel Syriens kontrollieren.

Indessen hat der Nachrichtenschreiber volles Verständnis dafür, wenn die demokratischen Parteien in Deutschland zwar über die AfD immer kräftig die Nase rümpfen, ihren Forderungen etwa bei der Familienzusammenführung aber doch sehr weitgehend entgegenkommen. Da müssen halt Flüchtlingsfamilien etwas leiden, wenn nur die christlich-sozialste aller Parteien ihre absolute Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl halten kann. Muss man doch verstehen.

jk