Syrischer Journalist wegen "Herabwürdigung der Türkischen Republik" festgenommen

Der aus Syrien stammende Journalist Husnu Mahalli wurde gestern wegen "Herabwürdigung der türkischen Republik" festgenommen und seine Wohnung durchsucht. Mahalli hatte auf Twitter geschrieben: "5 Golfstaaten greifen seit 20 Monaten den Jemen an aber in den Medien gibt es nicht eine einzige Nachricht. Die syrische Armee säubert Aleppo von Terroristen und in den Medien ist es der Weltuntergang! In Libyen geht seit 4 Jahren jeder jedem an die Kehle, keine Nachricht in den Medien. Die syrische Armee reinigt Aleppo von Mördern, in den Medien ist es der Weltuntergang!" Da kann man was die Rolle der syrischen Armee angeht, durchaus anderer Ansicht sein. Trotzdem ist klar, hier wird einfach eine unbequeme Stimme mit den Mitteln der Strafverfolgung bekämpft. Dies übrigens mit einem Strafgesetz, das einst unter dem Applaus der EU als große Reform gefeiert wurde.